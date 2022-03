Blaise Matuidi sort du silence

Où en est Blaise Matuidi ? À bientôt 35 ans, le milieu de terrain n'a pas été inscrit par l'Inter Miami pour évoluer en Major League Soccer cette saison. Il reste toutefois lié contractuellement au club floridien. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l'international tricolore (84 sélections, 9 réalisations) a fait le point sur sa situation.

La suite après cette publicité

«Pour l’instant, j’ai accepté le rôle d’ambassadeur du club, ce qui me plaît beaucoup, et je continue à me maintenir en forme, mais je ne sais pas si je vais arrêter ou pas. Je regarde ce qui se présente, sans angoisse, assurément, je ne me vois pas sur le terrain à 37-40 ans comme Giorgio (Chiellini) ou Gigi (Buffon)…», a-t-il confié. C'est dit.