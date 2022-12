Coupe du Monde 2022 : les Pays-Bas préviennent la concurrence après la qualification

La suite après cette publicité

Les Oranjes reviennent de loin ! Non-qualifiés du dernier Mondial 2018, en Russie, Memphis Depay et ses coéquipiers voulaient réussir quelque chose de grand, cet hiver au Qatar. Après un parcours assez poussif en phase de poules, ils ont assuré la première place et ont réussi à s'imposer contre les États-Unis, pour une place en quarts de finale (3-1). Une victoire qu'ont savourée les joueurs néerlandais, qui ont eu des mots forts après la qualification.

«Je suis satisfait de cette victoire, on va loin ensemble, ce n’est pas notre meilleur match, mais c’est arrivé souvent dans ce tournoi et ensemble, nous trouvons le chemin de la victoire. Les USA ont joué avec beaucoup d’énergie, beaucoup de jeunes joueurs, ils offraient des espaces, je pense qu’on a vraiment profité des espaces créés, 3-1 est un bon résultat, on aurait pu faire mieux. Que peut-on attendre ? On a montré un esprit d’équipe, il n’y a pas d’équipe comme celle-ci, avec ce caractère, cette manière de lutter les uns pour les autres, nous sommes collectivement très forts», a expliqué Depay, au micro de beIN SPORTS.

«Le but que nous avons encaissé... je n'ai absolument aucune idée de comment il a été marqué»

Des propos validés par Virgil van Dijk, qui assure que ses partenaires peuvent faire encore mieux. «C'est un peu mieux à chaque match, également au niveau de la possession du ballon, mais nous pouvons encore être bien meilleurs à ce niveau. Nous avons marqué deux buts fantastiques. Le but que nous avons encaissé... je n'ai absolument aucune idée de comment il a été marqué. Plus que trois victoires pour gagner ? Oui, cela semble simple, non ? Nous verrons bien. Nous nous remettrons de ce succès et ensuite, nous irons le faire», a ajouté le défenseur de Liverpool.

Mais rien n'est encore fait pour les Pays-Bas. Dès ce samedi soir, ils vont découvrir leur adversaire, en quarts de finale. Ce sera soit l'Australie ou l'Argentine de Lionel Messi. Mais les Oranjes sont confiants, surtout après le retour en forme de Memphis Depay. «On va regarder le match et se concentrer sur le prochain match. On doit profiter de la victoire et continuer à travailler. Depay, c'est très grand joueur, très important pour nous. Je suis heureux qu'il soit bien, en forme aujourd'hui, et je suis content qu'il soit de retour», expliquait Denzel Dumfries, élu homme du match par notre rédaction, lors de Pays-Bas - États-Unis. La concurrence est prévenue.