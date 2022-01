Samuel Umtiti tend le Barça

Le FC Barcelone entend dégraisser pour inscrire Ferran Torres (21 ans), arrivé de Manchester City, et poursuivre son ambitieux mercato. Oui mais voilà, Joan Laporta et sa direction font face à la résistance de certains indésirables, parmi lesquels Samuel Umtiti (27 ans). Le champion du monde 2018 vient ainsi de refuser l'option Fenerbahçe, explique Sport, et ce, alors que les Stambouliotes étaient prêts à envisager un prêt aux conditions fixées par les Blaugranas.

Le défenseur central, qui n'a convaincu ni Ronald Koeman ni Xavi depuis le début de l'exercice, a fait savoir à ses supérieurs qu'il espérait rejoindre un club qualifié en Ligue des Champions, à la lutte pour des titres en fin de saison. Une posture qui irrite le Barça, qui avait accordé une dernière chance à l'international tricolore l'été dernier. Et voilà que l'on reparle d'une possible résiliation...