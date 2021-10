LOSC : Jocelyn Gourvennec évoque une certaine crispation chez Yilmaz

On avait quitté Burak Yilmaz excédé par son remplacement à la 77e lors de la rencontre LOSC-Brest (1-1). L'attaquant turc qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis le 10 septembre dernier, avait même quitté précipitamment le stade Pierre-Mauroy sans adresser un mot à ses partenaires. Interrogé sur ce sujet brûlant en conférence de presse, Jocelyn Gourvennec a tenté de désamorcer la bombe en précisant que son joueur s'était excusé. Avant d'évoquer une certaine crispation générée par l'enchaînement des matchs notamment.

« C'est un garçon qui donne beaucoup. Jouer tous les trois-quatre jours en club et en sélection, c'est énergivore et c'est souvent quand on est fatigué qu'on est un peu frustré, surtout quand les résultats ne sont pas au bout. Burak, peut-être qu'il y a de la crispation chez lui. Il a l'envie de bien faire parce qu'il est dans une série de matchs où il marque moins. Et c'est tout notre travail de lui faire prendre conscience qu'il faut retrouver un peu de légèreté, de la fluidité, pour mieux terminer les actions, » a ainsi décrypté le technicien des Dogues. Le déplacement au Parc des Princes vendredi (à suivre en live commenté sur notre site) peut offrir une belle possibilité à Burak Yilmaz de marquer les esprits...