Atlético : le père de João Félix sort du silence

Le message est très clair. L’Atlético de Madrid ne compte plus sur João Félix. Après avoir prêté le Portugais à Chelsea l’hiver dernier, le club espagnol pousse clairement son joueur vers la sortie. Son numéro 7 a été donné à Antoine Griezmann et hier, une vive discussion a éclaté entre le joueur et le directeur sportif des Colchoneros, Andrea Berta. La raison ? Félix a tout simplement été écarté d’une opposition entre les titulaires et les remplaçants. Invité à se trouver un autre club, ‘l’ancien Benfiquista est dans le dur. Son père, Carlos Sequeira, est sorti du silence pour évoquer cette situation compliquée.

« Bien sûr, cette situation l’affecte, mais il doit rester calme, car les choses seront résolues d’une manière ou d’une autre, où je ne sais pas. Quoi qu’il décide, pour nous, c’est une bonne chose. João a un agent qui s’occupe de lui, c’est Jorge Mendes. Ce sont eux qui le gèrent, je n’ai rien de concret. Je n’aime pas qu’on me dise qu’il y a telle ou telle possibilité, parce que cela crée des attentes qui risquent de ne pas se réaliser », a-t-il déclaré à Radio Renascença.

