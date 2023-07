PSG : le numéro de Kang-In Lee dévoilé

La suite après cette publicité

Le mercato du PSG avance. En attendant de savoir si Kylian Mbappé sera toujours au club la saison prochaine ou s’il sera vendu, les Franciliens viennent de boucler une recrue offensive. Attendu comme Marco Asensio, Kang-In Lee (22 ans) débarque lui aussi d’Espagne. Le Sud-Coréen a préféré l’option parisienne plutôt que celle de l’Atlético de Madrid, dont l’offre était moins généreuse. Il s’agit d’un transfert estimé à 22 M€ selon la presse espagnole.

La quatrième recrue estivale du Paris Saint-Germain (après Marco Asensio, Milan Skriniar et Manuel Ugarte) jouera sous les ordres de Luis Enrique, également arrivé cet été sur le banc de l’équipe première, avec le 19 dans son dos, comme l’a annoncé le club sur son site officiel. Ce numéro était libre depuis six mois et porté pour la dernière fois par l’Espagnol Pablo Sarabia, parti l’hiver dernier du côté de Wolverhampton. Dans l’histoire récente du PSG, il a également été arboré par Kevin Gameiro, Serge Aurier ou encore Lassana Diarra.

