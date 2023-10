Lens : Kevin Danso revient sur son départ avorté à Naples

Alors qu’il a bel et bien prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec RC Lens, le défenseur Kevin Danso est passé tout proche de s’engager avec le club italien du Napoli, tenant du titre en Serie A qui cherchait activement un successeur au Coréen Kim Min-jae parti au Bayern. Dans un entretien, le natif de Voitsberg est revenu sur ce long épisode qui a rythmé le mercato d’été français et italien :

«J’étais proche de Naples parce qu’ils me voulaient vraiment. Et j’y ai vraiment pensé parce que cela correspondait aux clubs dont je parlais. C’est à Naples que Maradona a joué et le club vient de remporter le championnat italien. J’étais partagé entre les deux, mais j’ai parlé au club, au manager, à ma famille et nous avons pris ensemble la décision de rester», a alors déclaré le défenseur autrichien.