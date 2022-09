PSG : l'étrange sortie de Leandro Paredes sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Voilà une sortie qui ne manquera pas de faire jaser. Prêté par le PSG à la Juventus cette saison, Leandro Paredes (28 ans) a passé trois ans et demi du côté du Parc des Princes. De quoi nouer de véritables relations avec certains Parisiens... mais pas avec Kylian Mbappé (23 ans). C'est en tout cas ce qu'a sèchement fait comprendre l'international argentin ce lundi.

« Ce n'est pas à moi de parler de lui, a d'abord lancé Leandro Paredes au cours d'un entretien accordé à ESPN. J'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler. » Une déclaration qui a le mérite d'être claire, à l'heure où la supposée tension entre KM7 et Neymar fait de plus en plus d'étincelles.