Leonardo Jardim encense Kylian Mbappé

À quelques heures du huitième de finale retour de Ligue Europa de l’AS Monaco face à Braga (0-2 à l’aller), Leonardo Jardim, qui a entraîné les deux clubs (2011/2012 pour Braga, 2014-2018 puis quelques mois en 2019 pour l'ASM), s'est confié sur les performances récentes des Asémistes dans un entretien accordé à RMC Sport. L'occasion également pour le technicien portugais de revenir sur l'incroyable trajectoire prise par son ancienne pépite : Kylian Mbappé (23 ans) : «il était déjà un joueur de top niveau en partant de Monaco et, aujourd’hui, il a pris et prend encore de l’expérience. Il a de plus en plus de capacités, il est tout simplement dans le bon âge, à 100% de sa forme. Je l’ai regardé l’an dernier et cette année, c’est le joueur le plus important du Paris-Saint-Germain, à chaque fois buteur ou décisif. Quand je le lance à 16 ans, c’est difficile de penser qu’il atteindrait ce niveau. Mais quelques années plus tard, quand on se rappelle de ses matchs en Ligue des Champions, on voyait déjà sa qualité, sa personnalité, son accélération. On voyait tout de suite qu’il n’avait pas seulement un potentiel, mais aussi une marge de progression. Il ne cessait de passer des étapes».

Interrogé ensuite sur la possibilité de voir l'attaquant parisien, destiné à rejoindre les rangs madrilènes, soulever un jour le Ballon d'Or, Jardim n'a pas hésité : «je pense qu’il l’aura. Les joueurs qui ont été devants lui ces dernières années sont plus âgés. C’est pour moi le meilleur de sa génération, le plus complet et le plus décisif sur ces dernières années», a ainsi affirmé l'ancien coach du club du Rocher avant de confier qu'il n'avait plus de contact direct avec le Bondynois mais qu'il restait persuadé que la «discussion serait positive» en cas d'éventuelles retrouvailles.