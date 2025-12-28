Les raisons derrière le départ du City Group du Mumbai City FC

Le City Football Group a officiellement cédé sa participation dans le Mumbai City FC vendredi, et les raisons de ce départ sont étroitement liées à la situation actuelle du football indien, explique le quotidien espagnol AS. La saison 2025/2026 de l’Indian Super League n’a toujours pas commencé, et aucun calendrier officiel n’a été annoncé. Cette pause est due à des négociations complexes entre la fédération nationale (AIFF) et son partenaire commercial, Football Sports Development Limited, ainsi qu’à un arrêt imposé par la Cour Suprême de l’Inde concernant la mise en œuvre d’une nouvelle constitution pour la fédération.

La fragilité financière du football indien renforce encore cette décision : la fédération nationale ne dispose que de 188 000 euros de liquidités réelles, alors que ses comptes affichent 478 000 euros de fonds. Sans compétitions ni matchs internationaux, le Mumbai City FC perd progressivement en visibilité et en revenus potentiels. Dans ce contexte, le City Group a donc choisi de se retirer pour se concentrer sur ses clubs situés dans des environnements plus stables et financièrement viables.