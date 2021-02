OM : Nasser Larguet attend beaucoup plus de Michaël Cuisance

Arrivé sous forme de prêt avec option d'achat, Michaël Cuisance déçoit de plus en plus à l'OM. Le milieu de terrain n'a pas trouvé sa place dans le dispositif d'André Villas-Boas mais le problème semble plus grand à en croire les propos de Nasser Larguet ce mardi en conférence de presse. L'entraîneur intérimaire marseillais a expliqué que le joueur appartenant encore au Bayern Munich devait prendre exemple sur Jordan Amavi pour évoluer.

«Il a de la puissance et de la qualité technique mais les qualités vous devez les mettre à profit. Il faut absolument qu’il rentre dans un collectif et s’il fait ça, il pourrait devenir un très bon joueur, indispensable à l’équipe. Amavi est un exemple. Il a été conspué, sifflé par les supporters. Il a été extrêmement courageux, et allé puisé au fond de lui-même pour amener des résultats.» L'international U20 sait ce qu'il lui reste à faire.