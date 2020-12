OM : Michaël Cuisance est en difficulté

La suite après cette publicité

La bonne surprise de fin de mercato. Les supporters marseillais étaient tous ravis d'apprendre l'arrivée de Michaël Cuisance, grand espoir français du Bayern Munich, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Ses premières apparitions laissaient d'ailleurs apparaître les qualités techniques du milieu de terrain de 21 ans, élégant et à la vision de jeu intéressante. Mais force est de constater qu'il n'a pas encore pris son envol définitif. Au début, cela ressemblait surtout à une gestion intelligente d'André Villas-Boas, au fait du contexte marseillais et de sa tendance à enivrer, ou à l'inverse flinguer, trop rapidement les joueurs.

« Je sais que je peux faire plus. Le coach me gère car je sors de deux saisons où je n'ai pas trop joué, je lui fais totalement confiance », disait d'ailleurs Cuisance en novembre dernier en conférence de presse. « Je suis très content de lui. Toutes les décisions, je les ai expliquées. Le pourquoi, par exemple, il a joué contre Bordeaux et pas à l'Olympiakos. Je n'ai rien à dire, je suis très content, ses performances sont excellentes », confirmait dans la foulée AVB. Mais aujourd'hui, le discours n'est plus le même, alors que l'OM a trouvé la bonne carburation dans le jeu, avec un onze de départ assez régulier.

AVB ne le lâche pas

Entré en jeu contre Rennes puis contre Reims, Michaël Cuisance peine à faire la différence, à se montrer décisif. Et c'est ce qu'a confirmé l'entraîneur portugais en conférence de presse ce lundi. « C'est un moment plus difficile. Quand il est arrivé, on était émerveillé par ses capacités. Petit à petit, les choses ont commencé à ne pas sortir, à cause aussi de la régularité de l'équipe. Maintenant, il a besoin de moments de confiance, de retrouver de la confiance, comme Pape (Gueye, ndlr) avec son but et un bon match contre Rennes. C'est un joueur très bon, en qui l'on croit beaucoup, on veut qu'il reste ici pour le futur. Maintenant, on a besoin de l'aider car il n'est pas à l'aise en ce moment. Peut-être il n'est pas à l'aise dans son positionnement, c'est plus un 10. Je l'ai mis dans cette position en 4-2-3-1, je dois continuer à lui donner des opportunités. Il est dans un moment plus dur sur la confiance. »

Cuisance est lui-même conscient de ses difficultés actuelles, à l'image de ses tweets après le match face à l'Olympiacos le 2 décembre dernier. Dans une période délicate, le joueur ne se met pas pour autant une pression exagérée. Il dispose de la confiance de son entraîneur et d'un club qui souhaite toujours le conserver à l'issue du prêt, avec une option d'achat comprise entre 10 et 18 M€ selon les mots du directeur sportif Pablo Longoria. C'est après la trêve hivernale que Cuisance devra élever son niveau pour ne pas remplir un peu plus la longue liste des espoirs déchus.