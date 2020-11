OM : Michaël Cuisance, une recrue qui vous veut du bien

La suite après cette publicité

Un mois à cent à l'heure ! Le 5 octobre dernier, lors du dernier jour du mercato d'été 2020, l'Olympique de Marseille annonçait fièrement l'arrivée de Michaël Cuisance. Le milieu de terrain âgé de 21 ans quittait donc le Bayern Munich, qu'il avait rejoint un an plus tôt, pour filer dans la cité phocéenne sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Tout proche de Leeds à un moment, le natif de Strasbourg revenait donc en France pour engranger du temps de jeu, poursuivre sa progression et découvrir la Ligue des Champions.

Ce qu'il a pu faire lors de son premier mois passé sur la Canebière. En effet, le joueur né en 1999 est apparu à 5 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot de l'OM, dont trois fois en Ligue des Champions (14 minutes contre l'Olympiakos le 21 octobre, 84 minutes contre Manchester City le 27 octobre et 26 minutes contre Porto le 3 novembre). A cela, il faut ajouter qu'il a joué deux rencontres de Ligue 1 (73 minutes contre Bordeaux le 17 octobre et 88 minutes contre Lorient le 24 octobre). Et pour le moment, l'impression laissée par Michaël Cuisance est globalement bonne.

Cuisance a la cote avec les supporters phocéens

D'ailleurs, il est le premier joueur que les supporters marseillais veulent voir en tant que titulaire parmi ceux qui ne le sont pas forcément systématiquement. «C'est sûr que c'est flatteur d'être admiré par les supporters», a avoué le jeune homme en conférence de presse hier. «Ça ne peut que me donner de la force. Mais c'est le coach qui décide et quand il fait appel à moi, je dois répondre présent. Je suis content de la façon dont il me gère». Cash mais honnête, le Français est ensuite revenu sur ses premières semaines passées dans son nouveau club, un mois jour pour jour après son arrivée.

«Je me sens super bien, je suis dans de bonnes conditions de travail. Je suis content d'être là. Je sais que je peux faire plus. Le coach me gère car je sors de deux saisons où je n'ai pas trop joué, je lui fais totalement confiance (...) Je me sens bien, je suis bien au coeur du jeu. Je fais ce que j'aime, je joue au foot. Je retrouve de bonnes sensations. Le meilleure reste à venir». Et cela pourrait être pour très bientôt à en croire le principal intéressé, qui se sent de mieux en mieux physiquement.

AVB veut que l'OM lève son option d'achat

«Je pense que c'est un processus qui demande du temps. Le coach me gère bien, c'est pour ça que c'est un grand coach. Au fur et à mesure, je vais de mieux en mieux. Après la trêve, je pense que je serais bien, au top». Une bonne nouvelle pour l'OM qui pourrait trouver là un nouveau leader. «Déjà, je suis quelqu'un de discret, que ce soit dans le vestiaire ou dans la vie de tous les jours. Mais après j'ai mon caractère, c'est ce qui fait ma force. Steve (Mandanda) est notre capitaine. Il sait quand prendre la parole. Parler, ce n'est pas mon rôle. Je suis plus un leader technique sur terrain».

Un endroit où on risque de le voir s'exprimer de plus en plus avec l'OM ! C'est en tout cas l'avis de son entraîneur André Villas-Boas. «Je suis très content de lui. Toutes les décisions, je les ai expliquées. Le pourquoi, par exemple, il a joué contre Bordeaux et pas à l'Olympiakos. Je n'ai rien à dire, je suis très content, ses performances sont excellentes. Il était déçu de pas jouer à Porto, je lui ai expliqué les raisons. Il va jouer à Strasbourg et j'espère que on pourra actionner l'option d'achat». Le bonheur est dans le prêt et à Marseille pour Michaël Cuisance !