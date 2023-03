Crystal Palace : les candidats à la succession de Patrick Vieira

La suite après cette publicité

Toujours en quête de sa première victoire de l’année 2023, Crystal Palace a aussi ajouté à sa liste de recherches celle d’un nouvel entraîneur, à la suite du congédiement de Patrick Vieira ce vendredi. Et à en croire les informations du tabloïd The Sun, la direction des Eagles aurait déjà coché plusieurs noms, dont celui de Marcelo Bielsa, libre depuis son départ de Leeds en février 2022.

La publication britannique avance qu’El Loco envisagerait de retrouver un banc dans les prochains mois, et que l’idée de revenir en Premier League ne serait pas écartée par l’intéressé. Plusieurs autres options seraient également étudiées, comme celles menant à Nuno Espirito Santo, aujourd’hui à Al Ittihad (Arabie Saoudite), et aux novices Michael Carrick et Vincent Kompany, respectivement brillants sur les bancs de Middlesbrough et Burnley, en Championship. De son côté, Sky Sports indique que Roy Hodgson, qui avait déjà officié à la tête des Eagles entre 2017 et 2021, serait une autre piste envisagée par le club londonien.

