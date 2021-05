LOSC : Leicester accélère pour Boubakary Soumaré

La suite après cette publicité

LOSC vs Paris Saint-Germain. C'est le combat de cette fin de saison sur le grand ring de la Ligue 1 Uber Eats. Pour le moment, avantage au coin rouge puisque les Dogues gagnent aux points puisqu'ils possèdent 76 unités alors qu'il reste trois journées. Toutefois, le PSG (75 points) compte bien l'emporter sur le gong. Tout va donc se jouer lors des trois prochains week-end. Les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy devront donc esquiver les embûches et s'imposer face à Lens, Saint-Etienne et Angers. Pour cela, ils compteront sur le punch et la niaque de Boubakary Soumaré.

Titulaire en force cette saison (40 rencontres toutes compétitions confondues, 1 assist), le joueur âgé de 22 ans est un élément essentiel au sein de l'effectif dirigé par Christophe Galtier. En progression constante, le natif de Noisy-le-Sec compte finir en boulet de canon cet exercice 2020-21 avant de certainement tirer sa révérence. Ce n'est pas un secret, il sera concerné de très près par le prochain mercato. Ce qui est d'ailleurs une constante depuis son arrivée dans le nord. L'hiver dernier, l'AC Milan avait tenté sa chance comme révélé sur notre site.

Leicester fonce sur Soumaré

Et les Rossoneri figurent toujours parmi les courtisans de Soumaré. Mais ils sont loin, très loin même, d'être les seuls sur ce dossier. Selon nos informations, la cote du Français est au plus haut en Premier League où Aston Villa, Everton et Wolverhampton sont venus aux renseignements. Mais tout ce joli petit monde est distancé très largement par Leicester City. Ce n'est pas nouveau, la presse anglaise a annoncé depuis quelques semaines déjà que les Foxes étaient tombés sous le charme de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Mais d'après nos informations, le dossier s'est accéléré ces dernières heures. Une source proche du club nous a précisé que les discussions entre Leicester, Lille ainsi que l'entourage du joueur avançaient très positivement. Les différentes parties toucheraient même pratiquement au but nous a-t-on fait savoir. De plus, une offre, dont le montant n'a pas filtré, a même été formulée aux dirigeants lillois. Entre la course au titre et un éventuel transfert, Boubakary Soumaré, sous contrat jusqu'en 2022, sait que son avenir va se jouer dans les prochaines semaines. Pas de quoi pour autant déconcentrer cette vraie force tranquille !