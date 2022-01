Égypte - Maroc : les compositions sont tombées

Choc des quarts de finale de la CAN 2021, le match entre l'Égypte et le Maroc promet beaucoup. Les Pharaons optent pour un 4-3-3 avec Mohamed El Shenawy dans les cages. Devant lui, Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem et Ahmed Mohamed forment la défense. Amr El Soleya évolue en sentinelle auprès de Mohamed Elneny et Ayman Ashraf. Enfin, Mohamed Salah et Omar Marmoush accompagnent Mostafa Mohamed en attaque.

De son côté, le Maroc s'articule en 4-4-2 avec Yacine Bonou comme dernier rempart. Il peut compter sur Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Romain Saïss et Adam Masina en défense. Selim Amallah et Sofyan Amrabat forment le double pivot alors qu'Aymen Barkok et Sofiane Boufal prennent les couloirs. Devant, Youssef En-Nesyri et Munir El Haddadi sont associés en attaque.

Les compositions

Égypte : El-Shenawy – Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Mohamed – Elneny, El Soleya, Ashraf – Salah, Mohamed, Marmoush

Maroc : Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina - Barkok, Amrabat, Amallah, Boufal - En Nesyri, Munir