Belgrade-Lille : les compositions officielles

Ce soir à 18h45, le LOSC se déplace sur le terrain de l’Étoile Rouge de Belgrade, pour son match retour de barrage de Ligue Europa. Les Nordistes doivent réagir après la défaite du match aller (0-1) au Stade Pierre-Mauroy. Une mission qui s’annonce difficile, dans un stade Rajko Mitic (53 000 places) qui sera certainement chauffé à blanc ! Les hommes de Genesio, restent sur une victoire à Angers le week-end dernier (0-1), mais n’ont marqué que sept buts lors de leurs 12 derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Dogues s’établissent en 4-2-3-1, avec Giroud en pointe, Fernandez-Pardo et Perrin sur les ailes et André accompagné de Bouaddi devant la défense.

Les Serbes, eux, surfent sur une série de six victoires consécutives. Le dernier en date, un succès contre leur principal concurrent au titre il y a quatre jours, 3-0 contre le Partizan Belgrade. L’Étoile Rouge est leader de son championnat avec quatre points d’avance sur leur dernier adversaire. L’organisation du soir sera un 3-4-2-1. Tebo Uchenna, buteur à l’aller, est titulaire dans une défense à trois, aux côtés de Rodrigo et Erakovic. Kostov et Bruno Duarte seront en soutien d’Enem sur le front de l’attaque.

Les compositions :

Étoile Rouge : Matheus - Erakovic, Rodrigo, Tebo Uchenna - Seol, Händel, Krunic, Tiknizyan - Kostov, Bruno Duarte - Enem

LOSC : Özer - Santos, Mandi, Mbemba, Perraud - André, Bouaddi - Perrin, Haraldsson, Fernandez-Pardo - Giroud