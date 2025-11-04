Eric Olhats est condamné à six ans de prison pour atteintes sexuelles sur mineurs

Eric Olhats était jugé ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Bayonne pour atteintes sexuelles sur plusieurs mineurs. À l’heure du réquisitoire de 40 minutes, la procureure de la République a requis 8 ans de prison pour celui qui a souvent été présenté comme le dénicheur d’Antoine Griezmann. Son avocat, qui a demandé la relaxe dans sa plaidoirie, excepté celui concernant la détention d’une image d’un mineur à caractère pornographique, s’est d’ailleurs appuyé sur plusieurs témoignages, dont celui du champion du monde 2018.

La suite après cette publicité

Maître Alain Larrea a évoqué l’absence de preuve matérielle et dénoncé une enquête à charge selon lui. Enfin, Eric Olhats a pris la parole en dernier. « J’aurais pu comprendre que l’on me fasse des reproches sur ma manière d’être dans ma sévérité, dans ma dureté. Mais sur l’aspect sexuel, non, je suis assez surpris. » Après délibération, le jury a finalement condamné l’ancien recruteur à 6 ans de prison.