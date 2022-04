Pep Guardiola encense Jürgen Klopp

La suite après cette publicité

Après le match nul face à Liverpool sur sa pelouse dimanche après-midi (2-2), le coach de Manchester City Pep Guardiola a fait l’éloge de l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp. Le technicien espagnol, qui a apprécié le spectacle offert pendant ce choc de Premier League, a salué le travail de son homologue allemand et lui a donné rendez-vous pour un dîner à l’issue de leurs carrières.

« Il fait de moi un meilleur manager... ses équipes sont positives, agressives et elles veulent attaquer. J'essaie de l'imiter. Nous ne sommes pas amis, nous ne dînons pas ensemble, nous dînerons un jour au Hall of Fame, j'ai son numéro de téléphone mais je ne l'appelle pas. J'ai beaucoup de respect pour lui et il sait que samedi prochain nous essaierons de le battre », a expliqué Guardiola après la rencontre. Les deux coachs s’affronteront à nouveau samedi en demi-finale de FA Cup.