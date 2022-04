PL : Manchester City et Liverpool se partagent les points

C'était très certainement l'affiche la plus attendue de l'année. Le choc entre Liverpool et Manchester City, entre Jurgen Klopp et Pep Guardiola et entre très probablement les deux plus beaux effectifs de Premier League actuellement. Le technicien espagnol décidait d'aligner une équipe offensive avec cinq joueurs offensifs : Bernardo Silva, De Bruyne, Sterling, Gabriel Jesus et Foden alors que Klopp, sans surprise, alignait son équipe type et le trio Salah, Mané, Jota. Le vainqueur de cet affrontement s'assurait la première place à quelques journées de la fin.

Sans surprise, le spectacle a été au rendez-vous dans cette rencontre et très vite. Dominateur dans les premières minutes, Manchester City se créait la première occasion du match lorsque Raheem Sterlign, seul face au but, butait sur un Alisson vigilant (2e). Mais le portier brésilien retardait juste l'échéance de quelques minutes puisque Kevin De Bruyne ouvrait le score dans la foulée, d'une frappe contrée (5e). Un but annonciateur d'une après-midi plaisante. Et Liverpool confirmait tout ça par la suite. Sur leur première grosse occasion, les Reds égalisaient. Bien servi par Alexander-Arnol, Diogo Jota trompait Ederson d'un plat du pied (13e) et relançait immédiatement le match. Ensuite, les hommes de Pep Guardiola poussaient et continuaient à se créer des occasions, mais manquaient de justesse devant le but.

Un match nul logique

Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir assez logiquement City reprendre l'avantage. Sur un très bon centre de Cancelo, Gabriel Jesus, couvert par Alexander-Arnold, redonnait l'avantage aux siens. Un avantage conservé jusqu'à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, il ne fallait que 17 petites secondes pour voir Liverpool égaliser. Sadio Mané profitait des espaces dans la défense de City pour battre un Ederson qui ne pouvait rien faire (2-2, 46e). Pas de quoi perturber les coéquipiers de Sterling pour autant qui tentaient de vite reprendre l'avantage, mais butaient sur la défense de Liverpool.

Dans ce match qui a ressemblé à un match de boxe, les Reds ont ensuite eu leur temps fort et l'entrée de Luis Diaz permettait de faire du bien dans les transitions offensives. Mais malgré quelques occasions en fin de rencontre et notamment ce dernier rush de Riyad Mahrez (90e+4), le score n'a plus bougé. Manchester City et Liverpool se quittent sur un match nul assez logique (2-2). Au classement, les Citizens restent leaders de Premier League et conservent leurs 4 points d'avance sur Liverpool qui va devoir espérer un faux pas de Manchester City à l'avenir pour tenter d'arracher le titre en fin de saison.