Tottenham-OM : la réaction à chaud de Valentin Rongier

Malgré un match très solide, l'OM, en infériorité numérique pendant 45 minutes, a fini par craquer et s'incline donc face à Tottenham (2-0) pour la première journée de Ligue des champions. Un scénario cruel pour les Marseillais qui ont longtemps tenu le score et qui aurait même pu prendre l'avantage juste avant l'ouverture du score des Spurs.

La suite après cette publicité

Au micro de Canal+, Valentin Rongier est revenu sur le scénario difficile à encaisser pour les Marseillais. «On est frustré, car à 11 contre 11, on faisait jeu égal ou même on dominait. Il y a des regrets. Même a dix, on aurait pu faire un résultat, mais on n'a pas su rester concentré pour ne pas prendre de but. On savait qu'en mettant de l'intensité, en étant sérieux, on pouvait rivaliser avec eux. Notre première période est bonne, mais on fait 0 point au final donc ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on aurait pu plus tenter au niveau des centres et des frappes. Le rouge nous a tués. Mais il y a des choses positives. Dans cette compétition, si on veut exister, il faut gagner à domicile donc ça passera par une victoire face à Francfort.»