OM : le jour où Pape Diouf a voulu recruter Trésor Mputu

Le nom de Trésor Mputu (34 ans) n'est peut-être pas très parlant pour les suiveurs du ballon rond en Europe, et pourtant, l'international congolais (44 sélections, 14 buts) aurait pu se faire un nom sur le Vieux Continent. L'attaquant du TP Mazembe, en République Démocratique du Congo, a en effet dévoilé, lors d'un live Instagram avec Leopardsfoot, qu'il était tout proche de s'engager en faveur d'Arsenal en 2007 après des essais concluants chez les Gunners. Il avait alors tapé dans l’œil d’Arsène Wenger et d'Emmanuel Adebayor mais le transfert était tombé à l'eau pour des raisons financières entre le club londonien et l'écurie congolaise selon ses propos.

C'est un peu la même histoire qui s'est produite deux ans après, en 2009, avec l'OM cette fois-ci : «En 2009, peu après le CHAN, Pape Diouf, l’ancien président de Marseille, a envoyé ses émissaires à Lubumbashi pour me recruter. Mais là non plus, ils ne sont pas tombés d’accord avec Mazembe sur le montant du transfert», a confié le natif de Kinshasa. Trésor Mputu a également révélé que les conditions réclamées par son club du TP Mazembe ont aussi empêché sa signature du côté du LOSC, en 2012. De quoi avoir des regrets au moment de raccrocher les crampons...