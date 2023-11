OL : l’échange étonnant entre Fabio Grosso et les supporters

Après le nouveau match nul entre l’OL et Metz (1-1), les supporters ont encore montré leur mécontentement après la rencontre. Et à la fin du match, c’est Fabio Grosso qui est venu auprès des supporters pour discuter. Et le capo du club a tenu à lui adresser un message assez bienveillant. «Le problème, il n’y a personne du club qui est là pour t’épauler toute la semaine où même pour être là tout de suite, car ce n’est pas à toi d’être là aujourd’hui devant nous. Si tu as quelque chose à nous dire, fais-le, si tu ne veux rien nous dire, car ce n’est pas à toi de le faire, on ne t’en voudra pas.»

Devant cette demande, Fabio Grosso a tenu à prendre le micro et les images ont été captées par Prime Vidéo. «Je vous le dis tout le temps, vous êtes spéciaux. On vous donnera tout, car vous le méritez. Merci pour tout. On a tout fait pour aller chercher cette victoire aujourd’hui. On ne lâchera rien, on doit y arriver, on ne doit pas imaginer d’autres choses. Je suis avec mes joueurs, surtout sur la défaite. Vous êtes spéciaux. Merci pour tout. Je vous promets qu’on donnera tout et j’espère que cela sera suffisant.»