Portugal - Uruguay : Bruno Fernandes rend hommage à Ronaldo

Qualifié après sa victoire contre l'Uruguay (2-0), le Portugal peut dire merci à Bruno Fernandes qui a inscrit un précieux doublé ce lundi soir, même si sa première réalisation a failli à être celle de son capitaine Cristiano Ronaldo : «J'ai fêté ce but comme s'il était l'œuvre de Cristiano, je pensais vraiment que ça lui appartenait. Ma célébration avec ma croix était pour lui. C'est un attaquant et, comme André Silva, les buts ont plus de sens pour des joueurs comme lui, mais l'objectif est atteint, celui aller en huitièmes de finale. C'est grâce à notre groupe et à notre staff. C'est le dévouement qui nous permet d'avoir des résultats comme celui-là», a déclaré le joueur de Manchester United.

Avec ce succès, les Portugais filent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre) avec la manière et vont néanmoins affronter la Corée du Sud l'esprit apaisé, lors de la troisième et dernière journée du groupe H.