Qualifs CAN 2023 : le Cameroun s'en sort au Burundi, le Mali renverse le Soudan du Sud

Ce jeudi, le Cameroun débutait sa campagne de qualification pour la CAN 2023 face au Burundi. Dans le groupe C avec le Kenya qui est déjà disqualifié, deux des trois équipes sont assurées de se qualifier. Et les Lions Indomptables ont fait un grand pas en arrachant une courte, mais précieuse victoire à l'extérieur. C'est le Lyonnais Toko Ekambi qui a inscrit l'unique but du match sur un très joli coup-franc (1-0).

La suite après cette publicité

Dans l'autre match, cette fois-ci dans le groupe G, le Mali s'est fait très peur face au Soudan du Sud. Menés pendant une grande partie de la rencontre et en infériorité numérique après l'exclusion du Lorientais Koné, les coéquipiers d'Hamari Traoré ont finalement réussi à revenir dans le match et à renverser la situation pour s'imposer (3-1). Camara, Koita et Dieng sont les buteurs maliens du jour. Le Mali s'envole seul en tête de sa poule avec six points sur six.