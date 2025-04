Liga : tombeur dans la douleur de Leganés, le FC Barcelone met la pression sur le Real !

Mettre la pression sur le Real Madrid et faire un nouveau pas dans la course au titre. Voici les missions conjuguées du FC Barcelone, ce samedi soir, sur la pelouse de Leganés à l’occasion de la 31e journée de Liga. Leader du championnat au coup d’envoi avec quatre points d’avance sur les Merengues, le club catalan pouvait creuser l’écart en cas de victoire au Municipal de Butarque. Alignés en 4-2-3-1 avec Raphinha, Fermin Lopez et Lamine Yamal en soutien de Robert Lewandowski, les Culers ne tardaient d’ailleurs pas à prendre le contrôle des opérations.

Face au bloc bas de Leganés, organisé en 5-4-1, le Barça se signalait une première fois mais le centre en retrait de Raphinha ne trouvait personne (2e). Dominés, les Pepineros réagissaient pourtant dans la foulée sur un contre bien mené. D’un débordement tranchant, Raba déposait Iñigo Martinez avant de trouver Altimira mais Szczesny s’interposait magnifiquement (12e). Tout proche d’être surpris, le club catalan reprenait la possession et se projetait mais butait sur une défense parfaitement regroupée. Offensif, Koundé régalait dans la surface adverse mais sa frappe déviée était détournée de justesse par Dmitrovic (22e).

Le Barça met la pression sur le Real

Maître des débats, le Barça multipliait les offensives. Alerté sur son côté, Lamine Yamal pénétrait dans la surface mais son tir rasant terminait sa course dans le petit filet adverse (31e). Juste avant la pause, Alex Balde, tout proche de commettre l’irréparable après un duel litigieux avec Altimira, cédait finalement sa place sur blessure, au profit de Gerard Martin (41e). Gêné par les projections locales, le Barça se faisait ensuite deux nouvelles frayeurs mais profitait de l’imprécision de Raba dans le dernier geste (42e) et d’un retour salvateur de Raphinha (45+3e) pour conserver sa cage inviolée. Accrochés à la pause, les Culers modifiaient leur onze au retour des vestiaires. Ronald Araujo cédait sa place et le brassard de capitaine à Frenkie de Jong alors qu’Eric Garcia reculait d’un cran.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 70 31 +55 22 4 5 84 29 19 Leganes 28 31 -19 6 10 15 29 48

Dans la foulée, le Barça ouvrait le score… Sur un centre à ras de terre en profondeur de Raphinha vers Lewandowski, Saenz coupait la trajectoire et trompait son propre gardien (0-1, 48e). Libérés par cette ouverture du score, les Catalans géraient ensuite tranquillement et rataient le but du break après un festival de Fermin Lopez, qui croisait trop sa frappe (58e). Servi par Raphinha, Lewadowski voyait lui sa tête fuir le cadre (63e) alors que Lamine Yamal butait encore sur le portier adverse (69e). Des occasions manquées qui ne changeaient cependant rien à l’issue d’une rencontre finalement très ouverte, à l’image de cette dernière frappe dangereuse mais non cadrée de Diego Garcia (77e) et de ce retour salvateur de Martinez (90+2e). Avec cette victoire (1-0), le Barça prend provisoirement sept longueurs d’avance sur les Merengues, qui affronteront Alavés ce dimanche. Leganés chute au 19e rang.