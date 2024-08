La Roma veut Jéremie Boga !

Ce mercredi matin, Sky Italia avançait que l’AS Roma s’était mis d’accord avec Jérémie Boga pour un transfert dès cet été. La vérité est un peu différente. Il est vrai que le virevoltant ailier niçois plait beaucoup au club italien et notamment au coach Daniele De Rossi. Mais pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties aussi bien entre l’ancien joueur de l’Atalanta et le club italien qu’entre la Roma et Nice.

Selon nos informations, le club italien a prévu de rentrer en contact avec le Gym très rapidement et pourrait vite formuler une offre concrète de transfert pour le joueur qui a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives l’an passé en Ligue 1. Acheté 17 M€ par Nice, le natif de Marseille ne sera pas bradé. Enfin, il est bon de rappeler que c’est le DS de la Roma Florent Ghisolfi qui avait fait venir l’international ivoirien sur la Promenade des Anglais lorsqu’il était encore le directeur sportif de Nice.