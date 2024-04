CdF, Rennes : la réaction à chaud d’Arnaud Kalimuendo

Battu avec Rennes face au PSG en demi-finale de la Coupe de France, l’attaquant Arnaud Kalimuendo, formé au sein du club de la capitale, a dit sa tristesse, mais aussi sa fierté, au micro de France 3.

« C’est difficile. On a voulu faire un bon résultat on n’a pas su le faire mais malgré tout je suis fier de mon équipe. On s’est battu jusqu’au bout. Il faut réussir à en tirer le positif, pour la fin de saison. On va continuer à travailler. On a tout donné et je suis fier de mon équipe », a-t-il déclaré.