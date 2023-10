FC Barcelone : tout ce qu’il faut savoir sur l’inconnu Marc Guiu

Environ 30 secondes. C’est tout ce dont a eu besoin Marc Guiu, 17 ans, pour faire la différence et offrir la victoire au FC Barcelone face à l’Athletic (1-0). Lancé par João Félix, l’attaquant formé à La Masia s’en est allé défier Unai Simon, qu’il a battu pour s’offrir son premier but en pro avec le Barça. Et hier, sur les réseaux sociaux comme dans les médias, tout le monde se posait la même question : mais d’où sort ce gamin ?

Il faut dire que contrairement à Lamine Yamal ou à Gavi, déjà un peu connus du grand public avant même leurs débuts en équipe première, Marc Guiu était un joueur plutôt discret et méconnu. Le jeune catalan, qui est au club depuis ses 7 ans, ne jouait même pas encore avec l’équipe B (il n’y a disputé que 8 minutes), mais évoluait toujours avec les U19 barcelonais. Certes, il sort d’un bel Euro U17 avec la Roja, dans lequel il a inscrit 4 buts et a partagé la vedette avec Yamal, mais en dehors des spécialistes du football des catégories de jeunes, il n’était pas vraiment populaire.

Un profil atypique

Attaquant plutôt costaud (il flirte avec le mètre 90), il a un profil qui n’était que très rarement sorti des rangs de La Masia ces dernières années : celui de joueur de surface. Joueur qui a surtout l’habitude de se déplacer dans les derniers mètres adverses, il est à l’affût du moindre ballon exploitable devant les cages adverses et est aussi très dangereux si la défense adverse lui laisse des espaces. Il brille en bonne partie grâce à ses capacités physiques - il est bon dans le jeu aérien, rapide et puissant - plus que par sa technique. C’est aussi un joueur qui ne lâche rien, effectuant un pressing constant, ce qui plaît beaucoup à ses entraîneurs.

Xavi, qui avait déjà pu le voir à l’œuvre pendant l’été, a beaucoup apprécié son profil. Il avait d’ailleurs fait appel à lui pour le duel face à Granada avant la trêve, même s’il ne l’avait finalement pas fait jouer. Deco, le nouveau directeur sportif du club, est aussi un de ses plus grands admirateurs et croit beaucoup en lui. En interne, tout le monde le compare à Robert Lewandowski, et les membres du staff du Barça sont convaincus qu’il peut avoir un rôle majeur à jouer dans un avenir proche. C’est tout ce qu’on lui souhaite.