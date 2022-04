FC Barcelone - Cadix : les compositions sont là

La 32e journée de Liga offre un duel entre le FC Barcelone et Cadix. A domicile, les Blaugranas optent pour un 4-3-3 classique avec Marc-André ter Stegen dans les cages derrière Sergiño Dest, Eric Garcia, Clément Lenglet et Jordi Alba. Positionné en sentinelle, Sergio Busquets est accompagné Frenkie de Jong et Gavi dans l'entrejeu. Enfin, Ferran Torres, Memphis Depay et Ousmane Dembélé forment le trio d'attaque.

De son côté, le club andalou s'articule dans un 4-4-2 avec Jeremías Ledesma comme dernier rempart. Devant lui, Raúl Parra, Fali Jiménez, Luis Hernandez et Alfonso Espino composent la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Jens Jønsson et José Mari tandis que les ailes sont occupées par Salvi et Alex Fernandez. En attaque, Ruben Sobrino et Lucas Perez sont associés.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Garcia, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Memphis, Ferran

Cadix : Ledesma - Parra, Fali, Hernandez, Espino - Salvi, Jønsson, Mari, Fernandez - Lucas Perez, Sobrino