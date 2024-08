Manchester United boucle deux arrivées pour 70 M€

Le mercato de Manchester United se montre très cohérent. Après avoir bouclé l’arrivée de son nouveau buteur, Joshua Zirkzee, et du défenseur central de Lille, Lény Yoro, les Red Devils travaillaient encore pour renforcer leur défense avant la fin du mercato. Avec l’arrivée de Jim Ratcliffe en tant que nouveau copropriétaire, le pensionnaire d’Old Trafford visait grand et deux noms avaient été cités : Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt, qui évoluent tous les deux au Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Athletic, Manchester United a maintenant conclu un accord avec le Bayern Munich pour signer Matthijs de Ligt (24 ans), le défenseur central néerlandais. Sous réserve de passer une visite médicale, l’ex-de l’Ajax et de la Juventus rejoindra MU pour un contrat de cinq ans, qui comprend une option de prolongation de 12 mois supplémentaires. Le tout, dans un deal estimé à 45 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus.

À lire

Suivez la rencontre Manchester City-Manchester United en direct commenté

Un coup en trois bandes pour MU

Comme nous l’avions annoncé, tout était déjà bouclé pour l’arrière droit marocain, Noussair Mazraoui (26 ans), qui va également s’engager pour les cinq prochaines saisons (+ une en option) avec les Red Devils. Le Bayern a accepté une proposition de 15 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de bonus, de la part de l’équipe d’Erik ten Hag, qui va pouvoir compter sur deux recrues de taille en défense. Dans le même temps, The Athletic informe que l’arrivée du Marocain coïncide avec la situation d’Aaron Wan-Bissaka, sur le point de quitter MU.

La suite après cette publicité

West Ham United s’est mis d’accord avec Manchester United sur un montant de 18 millions d’euros pour Wan-Bissaka, alors que les négociations avec le joueur sur la durée du contrat sont en train d’être finalisé et une visite médicale et d’ores et déjà prévue dimanche ou lundi avec les Hammers. Un coup en trois bandes pour Manchester United, qui n’a pas encore fini son mercato puisqu’un milieu de terrain est attendu après le probable échec du transfert de Manuel Ugarte.