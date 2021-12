CAN 2021 : la liste du Sénégal

Malgré la volonté des clubs européens d’annuler la compétition, la CAN 2021 va bel et bien avoir lieu, du 9 janvier au 6 février prochain. La sélection sénégalaise a dévoilé la liste des joueurs convoqués par Aliou Cissé.

Parmi eux, on retrouve notamment Edouard Mendy (Chelsea), Bouna Sarr (Bayern Munich) et Abdou Diallo (PSG). Sadio Mané (Liverpool) sera également présent, tout comme les joueurs de l'OM Pape Gueye et Bamba Dieng.