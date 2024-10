Le Brésil milite pour l’improbable retour en sélection de… Ganso

En parcourant les grands sites de sport brésiliens, on pourrait croire que les rédacteurs en chef s’étaient passés le mot de remettre leurs archives au goût du jour. Entre le retour de Neymar, traité en masse et attendu comme celui du grand messie qui va refaire du Brésil une sélection de premier plan, les articles sur Hulk et Lucas Moura, qui empilent les buts dans le championnat local, ou encore les billets d’humeur sur les performances étourdissantes de Ganso, il y a suffisamment d’éléments pour croire qu’on a fait un bond de 10 ans en arrière. En ce qui concerne le dernier cité, un vrai mouvement est d’ailleurs en train de prendre pour son retour avec la Seleção… 12 ans après sa dernière sélection.

Beaucoup l’avaient perdu de vue depuis 2019 et son transfert insolite à Amiens, voire même plus tôt avec son passage anonyme à Séville (2016-2018), mais l’ancien de Santos est toujours de ces artistes qui jouent au football avec musicalité, encore à 35 ans. Et même s’il n’a jamais été un homme de chiffres, ils parlent suffisamment bien de son poids à Fluminense. Avec 3 buts et 5 passes décisives en 26 matches, le milieu offensif est en effet le joueur le plus décisif de son club, 15e de Série A. «Ganso est dans la meilleure phase de sa carrière. La plus mature, la plus poétique, la plus artistique. C’est dommage que les joueurs comme lui ne soient pas reconnus comme ils le mériteraient. Il a un respect pour le jeu que peu de joueurs ont encore», écrivait récemment l’éditorialiste Milly Lacombe pour UOL Esporte, dans une vibrante chronique.

Le retour du duo Neymar - Ganso en sélection ?

De son côté, le célèbre commentateur brésilien, Ricardinho, a publiquement réclamé le retour de Ganso en sélection brésilienne dans une vidéo aimée par plus de 136 000 personnes sur Instagram. «Dorival Junior, vous avez la grande opportunité de trouver votre nouveau 10 au sein du champion brésilien pour la Seleção. Paulo Henrique Ganso, pour ce tout qu’il a fait, mérite de revenir en sélection. Il est différent. Quand la balle arrive dans ses pieds, elle se transforme. C’est l’heure de faire revenir Paulo Henrique Ganso en sélection brésilienne. Point final», a-t-il déclaré. Même son de cloche chez le journaliste de Globo Esporte, Bruno Amancio, dans un ton moins enflammé : «j’ai toujours défendu Ganso comme un joueur indispensable de l’équipe nationale. Je ne dis pas qu’il devrait être titulaire, mais il pourrait être une pièce importante dans une période comme aujourd’hui». Ces derniers mois, Dorival avait souvent opté pour un 4-2-3-1, mais sans jamais trouver la bonne formule au poste de numéro 10. Paqueta, Andreas Pereira, Raphinha ou même Rodrygo se sont ainsi succédé.

Dans un hommage poétique de 10 minutes, le journaliste de Medium, Fabio Lucas, a donc insisté sur cette touche artistique qu’il manque aujourd’hui au Brésil, et que Ganso pourrait inspirer : «quand vous avez un joueur comme Ganso dans votre équipe, vous devez renoncer à un contrôle excessif sur le jeu et chercher une meilleure structure pour vous mettre à son service. Il faut convaincre le groupe que s’il s’implique dans cette configuration qui valorise Ganso, l’équipe récoltera les résultats positifs du génie de Ganso balle au pied en échange. Diniz y est parvenu avec Fluminense. Des joueurs comme Ganso nous font sauter un point en termes de qualité, de créativité, de raffinement, d’inventivité. Ganso est lent, mais il pense plus vite que tout le monde. J’avoue que je suis toujours prudent quant à ma position concernant la convocation de Ganso en sélection, mais je ne peux pas me permettre de fermer les yeux sur cette possibilité, ce qui serait une énorme erreur.»

À l’heure où le Brésil se cherche un véritable créateur, l’idée de voir le duo Neymar - Ganso se reformer prend donc de l’ampleur. Revenu sur les terrains ces derniers jours, l’ancien Barcelonais postulerait déjà pour faire partie de la prochaine liste de Dorival, en vue des rencontres contre le Vénézuela et l’Uruguay, en novembre. Pour le second, revenu se refaire une santé au pays depuis en 2019, cela reste encore hypothétique, Dorival ne s’étant encore jamais exprimé sur le sujet même si le championnat local lui a toujours été cher (il est passé par une vingtaine de bancs brésiliens depuis 2002). Mais ce qui est certain, c’est que Ganso peut compter sur une bonne partie du public brésilien pour appuyer sa candidature. Dernièrement, un nouvel hashtag #ConvocaOGanso (Convoque Ganso en français) a affleuré sur X, poussé et popularisé par de nombreux créateurs de contenus et comptes influents. Forcément, pour les fans les plus émérites de Santos, ce serait aussi une victoire personnelle de revoir leurs deux préférés sous le maillot vert et jaune, au moment même où leur club a connu les heures les plus sombres de son histoire, avec une relégation historique en Série B brésilienne.