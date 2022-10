Ballon d'Or 2022 : la réaction de Christopher Nkunku présent à la cérémonie

Alors qu'il a terminé à la 25ème position du classement du Ballon d'Or, Christopher Nkunku est présent à Paris, au Théâtre du Châtelet, pour la traditionnelle cérémonie. Une occasion pour l'attaquant de Leipzig de réagir à cette très belle position dans la course au trophée : «c'est que de la joie. C'est une année aboutie pour moi. J'espère refaire cela, voire faire mieux. Je suis très heureux d'être là. Mon premier souvenir... c'est que c'était un rêve inaccessible. Là, on se rapproche un peu plus et j'espère un jour y arriver», a déclaré l'ancien joueur du PSG au micro de La Chaîne L'Equipe.

Christopher Nkunku sur le tapis rouge, pour sa première nomination au Ballon d'Or. #ballondor pic.twitter.com/chVY9dyMnl — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 17, 2022

Auteur de 35 buts et 16 passes décisives en 52 matchs officiels avec le club allemand, l'international français a réalisé l'année dernière, une saison plus que fructueuse.

