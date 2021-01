OM : le point médical d'André Villas-Boas sur Morgan Sanson et Jordan Amavi

Après sa belle victoire contre Montpellier mercredi soir, l'Olympique de Marseille va défier le Dijon FCO samedi soir dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Encore un match important pour le club phocéen qui doit rester dans le top 5 et surtout faire le plein de confiance avant le Trophée des Champions contre le PSG. Et pour ce match à Gaston-Gérard, André Villas-Boas ne prendre aucun risque pour Morgan Sanson, de retour de blessure.

«On va voir, on va laisser le dernier entraînement aujourd'hui. On verra au début de la séance avec un dernier test, mais c'est 50/50. Si on le met dans le groupe, ça sera toujours pour le banc. On ne va pas prendre de risques avant le Trophée des Champions. Pour Amavi, c'est toujours non, on verra pour mercredi», a déclaré le coach portugais en conférence de presse ce vendredi. AVB pourra en tout cas compter sur un autre milieu, Valentin Rongier, de retour après sa suspension contre le MHSC.