Nantes-Brest : l’après-midi des Canaris plein d’émotions et d’hommages

Rencontre particulière ce dimanche après-midi entre le FC Nantes et le Stade Brestois à La Beaujoire, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. En effet, le club hôte et les Ultras de l’antre ligurien pouvaient enfin rendre un hommage à l’un d’entre eux : Maxime Leroy, 31 ans. Ce supporter des Canaris avait été poignardé par un chauffeur VTC aux abords du stade le 2 décembre dernier, avant la victoire des hommes de Jocelyn Gourvennec, à l’époque pour sa première sur le banc après le départ de Pierre Aristouy, face à l’OGC Nice sur la plus petite des marges (1-0) pour mettre fin à l’invincibilité du Gym dans le début de saison.

S’ensuit la terrible nouvelle qui a fait réagir la Ligue de Football Professionnel ou encore la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra : le supporter de 31 ans agressé a succombé à ses blessures le lendemain, à 0h25. Depuis, le chauffeur a été mis en examen pour homicide volontaire et ses avocats se sont d’ailleurs déjà prononcés sur l’affaire. Et s’ils ne pouvaient pas honorer sa mémoire le week-end suivant, avec un déplacement à Paris (défaite 1-0) - où leurs homologues parisiens ont tenu à afficher une banderole pour lui rendre hommage, les Ultras nantais retrouvaient la Beaujoire avec la réception des Pirates. La défaite (0-2), quant à elle, passait au second plan…

Tifos, banderoles et gerbes de fleurs

Avant même le début du match, les joueurs du FC Nantes faisaient leurs premiers pas sur la pelouse pour leur échauffement habituel avec un t-shirt spécial, et une inscription "Maxime pour toujours". Une tunique arborée ensuite par les membres de la tribune Loire tout au long de la rencontre. Interrogé au micro de Prime Video, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec n’a pas omis d’avoir un mot pour Maxime : «il y a eu un drame. Malheureusement on ne pourra pas l’effacer. Le mieux qu’on ait à faire, nous, c’est de faire un gros match et de rendre hommage à notre manière en emmenant tout le stade avec nous.»

Et tout le stade fut présent pour l’honorer durant match, d’abord avec un discours solennel du speaker : «Maxime, un homme simple, dévoué, drôle, n’arrêta jamais d’avancer pour ses proches et les deux amours de sa vie. Inconditionnel de la tribune Loire, Max fut un camarade sincère et passionné apprécié de toutes et tous, il laisse un grand vide autour de nous. Aujourd’hui, malgré la souffrance et le chagrin, nous lui rendons l’hommage qu’il mérite. Adieu Max et de là-haut, veille sur nous pour l’éternité. Merci de respecter une minute de recueillement en la mémoire de Maxime.»

Le stade a ensuite respecté une minute de silence, avant que les Ultras ne déploient un superbe tifo géant avec Max et le visage du défunt couvrant toute la tribune. Plusieurs autres tifos ont également été organisés pendant le match, accompagnés d’objets pyrotechniques, ce qui devrait malheureusement valoir au FCN une sanction de la part de la commission de discipline ce mercredi. Le revers subi, le milieu de terrain Florent Mollet ne cache pas sa frustration de rater le succès… notamment pour feu Maxime : «c’est dommage parce qu’on voulait gagner pour notre supporter, pour tous les supporters ici aussi.» Alban Lafont et le reste de l’équipe se sont ensuite présentés à ses proches en tribunes afin de lui adresser une gerbe de fleurs et échanger quelques mots. Hommage réussi.