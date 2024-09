Le mercato de l’OL pose un sacré casse-tête à Pierre Sage

En s’imposant brillamment à domicile face à Strasbourg après avoir été menés 3-1 (victoire 4-3), l’OL a sûrement lancé sa saison à l’instar de ce qui a fait sa force la saison passée. Pour autant, les Gones aspirent à s’imposer plus sereinement à l’avenir plutôt que d’espérer des exploits collectifs pour renverser la vapeur à chaque fois. En ce sens, les dirigeants rhodaniens se sont activés sur le marché des transferts. Malgré des difficultés pour faire partir de nombreux indésirables, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont renforcés. Rien que dans les derniers jours du mercato, Tanner Tessmann, Warmed Omari et Wilfried Zaha ont rejoint les rangs lyonnais quand Jordan Veretout est arrivé en qualité de joker en provenance de l’OM quelques jours après la fermeture du mercato.

La suite après cette publicité

Un mercato estival de l’OL qui ravit Pierre Sage et Moussa Niakhaté

Ayant le sentiment de se sentir plus forts avec ces recrues, les joueurs de l’OL pourraient alors se mettre en tête de remporter toujours plus de rencontres. Interrogé sur le mercato de son équipe, Moussa Niakhaté n’a pas caché son excitation. Recrue la plus onéreuse de l’histoire de l’OL, le Sénégalais considère que le groupe rhodanien est largement au niveau pour aller relever leurs objectifs : «on attendait tous la fin du mercato. Comme dirait le coach, maintenant, on sait avec qui on va être sur le champ de bataille. Nous avons un bon groupe avec beaucoup de qualité, tout le monde est content d’être à l’OL, et nous allons faire de belles choses ensemble.» De son côté, Pierre Sage a également tenu à saluer le mercato de ses dirigeants. N’ayant pas le droit à l’erreur après une première demi-saison remarquable, le coach de 45 ans peut désormais s’appuyer sur un effectif pléthorique et de qualité pour réaliser de grandes prestations tant en Ligue 1 et en Europa League.

À lire

OL : Gift Orban ne rejoindra pas Trabzonspor

Sage s’est alors livré à un long bilan du mercato : «On est content du mercato, beaucoup de postes sont doublés. On a par exemple des alternatives aux postes de Clinton Mata et Nicolas Tagliafico. On a augmenté la quantité et la qualité au sein de l’effectif par rapport à la saison dernière, avec plus de flexibilité et donc plus de solutions. Cela qui nous permet d’avoir plus de possibilités pour répondre aux problèmes posés par nos adversaires, et pour leur poser aussi plus de problèmes. Tanner Tessmann est celui qui est arrivé le plus tôt parmi les dernières recrues, et il est déjà bien intégré. Il correspond à ce qu’on attendait de lui, de ce qu’on avait vu en vidéo. Face à Strasbourg, il est rentré à un moment clé du match, en gardant la tête froide malgré l’émotion et il a apporté de la sérénité à ses coéquipiers. Warmed Omari est un joueur qui a du potentiel, notamment pour faire des sorties de balles propres. Il a eu quelques difficultés à Rennes lors des deux dernières saisons et on souhaite lui redonner le niveau qu’il avait en Équipe de France Espoirs.

Jordan Veretout est arrivé très tardivement, avec beaucoup d’humilité et avec la volonté de marquer des points auprès de ses coéquipiers. C’est chose faite grâce au sérieux qu’il met dans son travail. Il va apporter une solution supplémentaire au milieu sur le plan physique et mental, il a également une bonne activité offensive et défensive. Quant à Wilfried Zaha, il aura besoin d’un peu de temps pour se remettre à niveau physiquement.»

La suite après cette publicité

L’avertissement de Pierre Sage à ses joueurs

Dès lors, Pierre Sage compte 28 joueurs à sa disposition. Un groupe plus qu’étoffé qui risque de lui donner plus d’un mal de tête au moment d’aligner un onze à chaque rencontre. Mais comme l’abondance est aussi une force face à des saisons toujours plus chargées, le technicien français a une vraie chance de posséder un tel groupe. Néanmoins, alors que tout le monde est actuellement disponible, l’ancien adjoint au Red Star va devoir se creuser les méninges dans les prochains jours. Offensivement, le coach lyonnais va devoir trouver des solutions pour offrir un temps de jeu correct à tout le monde et pour exploiter au mieux les qualités de son groupe. En effet, les départs avortés de Rayan Cherki, Gift Orban et Ernest Nuamah vont le contraindre à trouver le dispositif idoine pour faire jouer tout le monde. Alors que le 3-5-2 avec une attaque Mikautadze-Lacazette n’a pas forcément amené les réponses escomptées, il va vite falloir que Sage trouve la formule gagnante.

Interrogé sur la question ce vendredi, le tacticien rhodanien a affirmé que tout était possible et que chacun devait se battre pour sa place : «La hiérarchie se dessine en fonction du match précédent, en fonction de ce que nous impose notre adversaire futur, et elle s’impose à l’entrainement. Ces trois paramètres composent la réalité du moment, qu’on doit adapter à notre vision du dispositif. Cette méthode créée des incertitudes et donc des opportunités. (…) On ne va pas passer notre temps à expliquer, à se justifier. On va surtout passer notre temps à préparer le match. Si certains ont besoin d’attendre le match suivant pour postuler, ils patienteront un petit peu. Je ne ferme la porte à personne. La saison dernière, des joueurs avaient été rapidement enterrés, on n’aurait pas misé le moindre centime dessus et ce sont des joueurs qui nous ont fait gagner des matchs. Il y a toujours une deuxième vie dans le football et c’est cet espoir qui doit garder certains sous pression. C’est important qu’ils le gardent en tête.» Une chose est sûre : si tout le monde travaille dans la même direction et que Pierre Sage exploite son effectif de la meilleure des manières, l’OL pourrait vite devenir un problème pour les autres équipes de Ligue 1 et de Ligue Europa…

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire de l’OL face à Lens peut vous rapporter 340€.

Suivez le match LENS - OL sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.