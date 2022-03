La LFP exige au FC Nantes de réintégrer Anthony Limbombe dans le groupe professionnel

Recruté par le FC Nantes pour 8 millions d'euros à l'été 2018, Anthony Limbombe (27 ans) n'a cependant plus joué un match avec les Canaris depuis maintenant près de deux ans. Mis à l'écart du groupe professionnel, l'attaquant belge évolue d'ailleurs avec la réserve de Stéphane Ziani depuis le début de la saison. Une situation contestée par le principal intéressé qui avait ainsi convoqué les instances à trois reprises dernièrement pour voir son sort évoluer. Et selon les dernières informations livrées par RMC Sport, l'ancien du Standard Liège pourrait bien avoir obtenu gain de cause.

Le joueur a notamment expliqué qu'il était «convoqué avec l'équipe réserve de manière permanente depuis le 14 septembre 2021 et bénéficiant au sein de cette dernière d'infrastructures d'entraînement de qualité inférieure en comparaison avec celles de l'équipe première». Par ailleurs, il contestait le fait de ne plus apparaître «sur la photo de l'équipe première ou le site internet du club et ne plus être convié aux événements organisés avec les sponsors du club». Rendue par la LFP sommant de réintégrer Limbombe avec le groupe professionnel, la décision s'applique depuis le 4 mars dernier. En cas de refus, le FC Nantes s'expose à une amende.