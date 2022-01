FC Barcelone : pourquoi une arrivée de Cristiano Ronaldo n'est pas impossible !

La suite après cette publicité

Et si Cristiano Ronaldo jouait un jour au FC Barcelone ? Et bien, c'est une possibilité pas si farfelue que ça visiblement... Non, ce n'est pas le déroulé d'une partie de FIFA ni même une blague du jour des innocents (équivalent du premier avril en Espagne). C'est une information qui se veut sérieuse, publiée par le quotidien Sport en cette matinée de lundi.

Concrètement, le journal ne parle pas encore d'une offensive du club catalan pour l'ancienne star de l'ennemi juré, le Real Madrid. En revanche, le média explique que l'excellente relation de Jorge Mendes avec Joan Laporta et Mateu Alemany, directeur du football, pourrait bien jouer dans cette histoire. « C'est un nom que Mendes mettra sur la table dès qu'il le pourra », indique le média, alors que l'agent portugais avait placé de nombreux joueurs en Catalogne lors de la première étape de Laporta à la tête du club. Tout comme il avait travaillé main dans la main avec Alemany à Valence.

Une rumeur pas si farfelue...

De plus, les étoiles semblent s'aligner, dans la mesure où Cristiano Ronaldo aurait, toujours selon le média, fait savoir à son agent qu'il n'est pas à l'aise à Old Trafford et qu'il souhaite déjà partir. La faute à un manque d'entente flagrant avec Ralf Rangnick, le nouveau coach des Red Devils. Et dans le même temps, le Barça et Xavi Hernandez ont besoin de joueurs capables de marquer régulièrement.

Reste à savoir si le principal concerné, forcément très attaché au Real Madrid, est chaud pour défendre les couleurs barcelonaises et évoluer au Camp Nou, où il a tant été conspué. Mais à l'heure où on écrit ces quelques lignes, voir Cristiano Ronaldo sous les ordres de son ancien adversaire Xavi est envisageable...