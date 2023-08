Barça : João Cancelo en passe de signer

João Cancelo sera très probablement un joueur du FC Barcelone d’ici la semaine prochaine. Prêté en fin de saison dernière au Bayern Munich, le Portugais ne s’est pas franchement imposé sous Thomas Tuchel. Depuis, le latéral polyvalent est retourné en Angleterre, à Manchester, là où il est désormais totalement barré par la forte concurrence imposée par Pep Guardiola. Encore plus depuis l’arrivée de Josko Gvardiol en provenance du RB Leipzig pour environ 120 M€. Mais l’ancien joueur de la Juventus reste talentueux, et espère rebondir, cette fois-ci en Catalogne.

Depuis plusieurs semaines, outre le dossier Ousmane Dembélé à gérer, le Barça s’active pour faire venir Cancelo. Le flanc droit, dépeuplé depuis un certain temps chez les Blaugranas, obligés d’utiliser Jules Koundé à un poste qui n’est pas le sien, voire Ronald Araujo, verrait enfin un joueur capable de tenir la baraque sur le côté. D’après Sport, les 48 prochaines heures sont déterminantes quant à la signature du joueur de 29 ans. Des derniers détails sont à régler, en sachant que les négociations sont fluides entre chaque parties, puisque João Cancelo a toujours souhaité rejoindre la Catalogne malgré des offres saoudiennes. Le prix définitif du prêt et l’option d’achat restent à préciser selon le même média. Allez, courage aux supporters barcelonais, ce n’est plus qu’une question de temps avant que le Portugais ne soit officialisé.