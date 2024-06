Un ancien joueur de Roberto De Zerbi voit grand pour l’OM

Coach en vogue depuis quelques saisons maintenant, Roberto De Zerbi a fait le choix de donner un nouvel élan à sa carrière cet été. Si tout portait à croire que son avenir s’écrirait dans les plus gros clubs d’Europe, l’Italien a fait le choix de rallier l’Olympique de Marseille. Une merveilleuse nouvelle pour les Olympiens, qui n’en demandaient certainement pas tant après une saison ratée et marquée par une non-qualification en Coupe d’Europe. Pour Andreaw Gravillon, qui a côtoyé le technicien à Benevento et Sassuolo, les supporters phocéens n’ont vraiment pas à s’inquiéter, bien au contraire.

La suite après cette publicité

«Il m’avait donné peu de temps de jeu, j’aurais pu lui en vouloir. Mais je suis tombé amoureux de sa tactique de jeu, de ses sorties de balle, de la tranquillité et de la sérénité qu’il donne à ses joueurs, peu importe l’adversaire, explique le défenseur central à Ouest-France. Il est très pointilleux. Au début de chaque entraînement, on a une vidéo qui explique les exercices qu’on allait ensuite faire. Il nous expliquait, précisément pour chaque joueur, ce qu’il attendait qu’on réalise (…) Il peut râler, mais c’est pour le bien des joueurs, pour les faire progresser. Sinon, il est très apprécié dans un vestiaire, puisqu’il est très blagueur. Il sait aussi te parler de ta famille, de ta vie en général. Il ne prend le parti de personne, n’a pas de chouchou. Il est Italien, habitué à la pression et aux supporters chauds. Il a aussi la grinta, tu le ressens sur comment il t’enseigne la tactique sur le terrain. Marseille a beaucoup aimé Tudor, je pense que le mariage peut se faire avec De Zerbi , rassure le défenseur central», a-t-il rassuré. Il n’y a plus qu’à.