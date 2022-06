Incidents Angers-OM : quatre supporters angevins condamnés à de la prison avec sursis

Selon les informations de l’AFP, le tribunal correctionnel d'Angers a condamné ce mercredi à des peines allant de deux à quatre mois de prison avec sursis et à un an d'interdiction de stade, quatre des cinq supporters du SCO d’Angers jugés pour les débordements qui avaient eu lieu lors du match face à l’OM en septembre dernier. L’un des cinq prévenus, âgé de 23 ans, a lui été relaxé.

La suite après cette publicité

Poursuivis pour « entrée sur une aire de jeu d'enceinte sportive portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens », deux supporters de 36 et 32 ans ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis et à un an d'interdiction de stade. Les deux autres, âgés de 27 et 32 ans, qui étaient également poursuivis pour «violences en réunion», ont été condamnés à quatre mois de prison avec sursis et à un an d'interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive.