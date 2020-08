AS Monaco : un concurrent s'immisce dans le dossier Weston McKennie

La suite après cette publicité

Milieu de terrain de Schalke 04, Weston McKennie (21 ans) est une valeur sûre des Knappen. L'international américain (19 capes, 6 buts) reste sur une saison solide (32 matches, 3 buts et 1 passe décisive) et a fait preuve de fiabilité malgré la seconde partie de saison cataclysmique de son équipe. L'AS Monaco a flairé le bon coup et serait même en bonne posture pour le signer.

D'après les informations de Sky Sports, Southampton est en pourparlers avec Schalke 04 afin de trouver un accord à 20 millions de livres sterling, soit 22,2 millions d'euros. Voulant se renforcer dans l'entrejeu suite au départ de Pierre-Emile Højbjerg à Tottenham, les Saints devront néanmoins continuer de vendre pour financer cette potentielle arrivée.