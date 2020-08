AS Monaco : ça commence à sentir bon pour Weston McKennie

Weston McKennie. C'est l'un des nombreux joueurs annoncés dans le viseur de l'AS Monaco. Forcément, l'arrivée de Niko Kovac sur le banc de touche et de Paul Mitchell dans les bureaux va donner une saveur germanique au mercato monégasque, les deux hommes connaissant ce marché à merveille. Plusieurs noms comme Filip Kostic (Francfort), Luka Jovic (Real Madrid, ex Francfort) ou Kevin Volland (Bayer Leverkusen) sont ainsi également sortis dans les médias.

Le milieu de terrain de 21 ans de Schalke 04 est ainsi convoité par l'écurie de la Principauté mais pas que, puisque d'autres gros clubs européens, en Angleterre notamment, lui faisaient les yeux doux. Mais voilà que la presse allemande dévoile des informations plus que positives pour le club de Ligue 1. Le Berliner Morgenpost affirme qu'il y a deux clubs qui plaisent au joueur.

Le Hertha ne veut pas payer plein pot

Et ces clubs sont le Hertha Berlin et l'AS Monaco. Les Berlinois eux veulent s'offrir un mercato ambitieux, et ont déjà recruté Lucas Tousart, en plus de Krzysztof Piątek lors du dernier mercato hivernal. Une chose est sûre ; son avenir devrait s'écrire loin de Gelsenkirchen. De son côté, le quotidien Bild explique que les Königsblau demandent bien 25 millions d'euros pour le joueur, alors que le Hertha ne veut pas payer plus de 20 millions d'euros.

La formation de Berlin espère profiter des difficultés financières colossales de Schalke pour revoir ce prix à la baisse, mais l'AS Monaco pourrait bien en profiter pour passer devant. Le joueur lui préfère jouer les premiers rôles dans un championnat peut-être un peu moins séduisant que la Premier League plutôt que d'évoluer dans une écurie moyenne du championnat anglais. Tout porte à croire qu'on sera rapidement fixé sur ce dossier qui ne devrait pas trop se prolonger dans le temps...