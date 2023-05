Algérie : les propos hallucinants du président de la FAF sur les binationaux

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au micro d’Ennahar TV, le président de la Fédération Algérienne de Football Djahid Zefizef s’est exprimé sur le travail de son instance pour mettre en lumière le projet attendu pour la sélection des Verts, en prenant notamment pour exemple le Sénégal. Néanmoins, le dirigeant algérien a créé une polémique en qualifiant les joueurs binationaux d’étrangers.

«Le projet (en cours, ndlr) est construit sur la détection des étrangers. Mais c’est comme ça, il ne reste que 6 mois avant la CAN, donc on ne peut plus faire de changement. Mais notre objectif est de travailler à long terme sur la formation locale. On a commencé à travailler sur ça avec les académies. Le Sénégal est une institution stable, qui a cru en sa formation locale, et vous voyez les résultats. La manière de donner le projet au staff technique, c’est le plus important.»

