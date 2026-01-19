Montpellier : des offres arrivent pour Téji Savanier

Il est inépuisable. À 34 ans, Téji Savanier prouve qu’il est toujours le métronome indispensable de Montpellier. Les supporters ne s’y sont pas trompés en l’élisant joueur du mois de décembre. Une juste récompense pour celui qui a retrouvé un rôle central et une influence majeure dans le jeu depuis que Zoumana Camara l’a remis au coeur du jeu du MHSC depuis septembre.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 5 buts (dont 2 coups franc direct) et 3 passes décisives en 17 matchs de Ligue 2, le très expérimenté milieu de terrain fait au mieux pour porter son équipe, décevante 10e de L2 à 10 points du Red Star 2e. L’ancien international olympique français vient d’ailleurs de franchir un cap symbolique avec sa 201ème apparition sous le maillot pailladin, pour un total impressionnant de 50 buts et 38 passes décisives au club.

La Turquie repoussée, porte ouverte pour un nouveau projet

Toutefois, la situation contractuelle de l’icône locale (fin de contrat en juin 2026) attire les convoitises. Selon nos informations, Téji Savanier a récemment refusé des approches concrètes venues de Turquie, notamment de Kasimpasa et Rizespor qui avaient toutes deux proposé un contrat au n°11 du club de la Paillade.

Si quelques touches existent également du côté du Golfe, le joueur n’a pas encore tranché. S’il dispose encore de quelques mois de contrat au MHSC, Teji Savanier reste néanmoins ouvert à un départ dès cet hiver si un projet sportif intéressant se présente à lui. La fin du mercato s’annonce agitée dans l’Hérault.