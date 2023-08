Barça : Ousmane Dembélé convoqué à l’entraînement

La suite après cette publicité

En voilà un dossier qui met plus de temps que prévu à se régler. Si le Paris Saint-Germain n’a pas à s’inquiéter, Ousmane Dembélé sera Parisien, l’ailier de l’équipe de France n’a pas encore tout à fait dit au revoir à la Catalogne. Et pour cause, le joueur du FC Barcelone est convoqué pour la séance d’entraînement de ce dimanche par Xavi d’après les informations de Marca.

Mardi, le Barça affronte Tottenham dans le cadre de la 58e édition du trophée Gamper. Alors, pour préparer au mieux la rencontre, les Blaugranas organisent un entraînement auquel est convié Ousmane Dembélé, encore membre de l’effectif espagnol. Les Catalans et les Parisiens le savent, l’ancien rennais va rejoindre le PSG, mais pour l’instant, le transfert n’a pas été officiellement communiqué. Patience.