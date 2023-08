PSG : Ousmane Dembélé s’est envolé pour Paris

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé va s’engager d’ici peu au Paris Saint-Germain. En effet, le club français a levé la clause de 50 millions d’euros valable jusqu’au 31 juillet et permettant au Français de quitter le Barça pour ce prix.

Ce jeudi, Dembouz se rapproche plus que jamais de la capitale. Sport explique qu’il a pris un vol privé à destination de Paris où il passera dans les prochains jours sa visite médicale et signera un contrat jusqu’en 2028. Il est accompagné de Jules Koundé, qui profite de son vol pour rentrer en France et passer quelques jours de repos auprès des siens.

