EdF : Didier Deschamps dresse le bilan de cette trêve internationale

Les Bleus ont battu le Chili, non sans douleur, 3-2. Comme face à l’Allemagne, l’équipe de France a encaissé un but très tôt mais cette fois, elle a su revenir au score, et même passer devant. Avec une défaite et une victoire, le bilan est évidemment moyen. En plus des résultats, le sélectionneur met en exergue le déficit physique de ses joueurs. Il déplore notamment les blessures de Clauss et Camavinga.

«Le bilan mitigé forcément même si l’Allemagne a fait un gros match. Ce n’était pas la même opposition. Sur le plan athlétique, on ne débordait pas d’énergie. Il y a vouloir et pouvoir. Je voyais même équipe de Thierry Henry… J’ai fait deux changements en première période, ça tire sur les organismes. Les saisons sont chargées. Il faudra de la fraicheur pour l’Euro » affirme Deschamps au micro de TF1.