LdC, LOSC : la réaction à chaud de José Fonte

Lille s'est incliné ce mardi soir sur la pelouse de Chelsea (2-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Au micro de Canal +, à l'issue de la rencontre, le capitaine et défenseur central du LOSC José Fonte a regretté les quelques situations manquées mais ne jette pas l'éponge avant le retour.

«À ce niveau là, on peut pas donner des ballons faciles. On est déçu parce que je pense qu’on est dans le match. On avait les occasions, mais, à ce niveau-là, il faut marquer. On va se préparer pour faire mieux. Ça va être difficile, mais on a montré que c’est possible. On regrette les erreurs, les ballons perdus dans des zones critiques. Quand c’est comme ça, c’est difficile. Il faut être plus efficaces, agressifs avec le ballon. On va travailler pour ça», a lâché le Portugais.